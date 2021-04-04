2021/04/04 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة الصباح العراقية (حكومية)،

الأحد، إن الأزمة التي شهدتها قناة

السويس الأسبوع الماضي، تفتح الباب أم

بدائل ملاحية تمر عبر ميناء "الفاو"

جنوبي البلاد.

وذكرت الصحيفة في تحليل نشرته في عددها

اليو

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