رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة رسمية إلى الإمارات

2021/04/04 | 11:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى زيارات الكاظمي الخارجية (ستيفاني لووس/فرانس برس)

بدأ رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأحد، زيارة رسمية الى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد خمسة أيام على زيارته السعودية، فيما أكد مسؤولون عراقيون أن الزيارة ستركز على بحث ملفات تعاون في مجال الاستثمار والدعم الصحي والثقافي، فضلاً عن تعزيز العلاقات المشتركة.ووفقا لبيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء، فإن "الكاظمي غادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي من مسؤولين ووزراء، متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".



ولم يكشف البيان عن جدول أعمال الزيارة وملفاتها.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يغادر ارض الوطن على راس وفد حكومي متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.



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— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) April 4, 2021

وتأتي الزيارة بعد أخرى مماثلة أجراها الكاظمي الأربعاء الفائت، الى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وبحث معه عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، فيما وقع الطرفان اتفاقيات تخص الأمن والاقتصاد.من جهته، أكد مسؤول حكومي عراقي، أن "الزيارة تأتي في إطار جهود الكاظمي لتحشيد الدعم لبلاده في عدة ملفات أبرزها الملفان الصحي وقطاع الاستثمار"، مضيفا أنه من المرجح توقيع بعض مذكرات التفاهم خلال الزيارة.



وسيلتقي الكاظمي مع المسؤولين الإماراتيين، كما سيعقد الوفد العراقي المرافق للكاظمي اجتماعا مع نظرائهم في أبو ظبي.وقال المسؤول، لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، إن زيارة الكاظمي تأتي "ضمن برنامج لزيارة عدد من الدول العربية والخليجية خلال الفترة الحالية".

وفي الثاني عشر من فبراير/ شباط الماضي، أجرى الرئيس العراقي، برهم صالح، زيارة سريعة إلى الإمارات استغرقت بضع ساعات ووصفها بيان الرئاسة العراقية بأنها "زيارة عمل"، التقى خلالها مسؤولين إماراتيين بينهم ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.وتتزامن الزيارة مع تصعيد لجماعات مسلحة عراقية حليفة لإيران، ضد رئيس الحكومة بسبب برامج تبادل خبرات أمنية بين جهاز الاستخبارات العراقي، ودولة الإمارات ومطالبتهم بإلغائها.

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