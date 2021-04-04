2021/04/04 | 11:18 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل "فيفا" مع الاتحاد الآسيوي عقد الاجتماعات في العراق (تويتر)

تترقب جماهير الكرة العراقية عقد الاجتماع الاستثنائي بين ممثلي الاتحادين الآسيوي والدولي، مع أعضاء الهيئة العامة، الأحد، من أجل التصويت على النظام الأساسي لانتخابات اتحاد كرة القدم، التي من المؤمل أن تقام في الـ(30) من شهر يونيو/حزيران المقبل.

وعقدَ وفدا الاتحادين الدولي والآسيوي، اللبناني كريم عبد الله حيدر والكندي روبرت صباح، اجتماعاً تشاورياً مع ممثلي أندية الدوري الممتاز للموسم 2018_2019، وكذلك ممثلي أندية دوري الدرجة الأولى، والاتحادات الفرعية وروابط اللاعبين الدوليين والمدربين والحكام، لمناقشة بعض الآراء والمقترحات التي تخص النظام الداخلي الجديد لانتخابات الاتحاد العراقي.

واستمعَ ممثلا الاتحادين الدولي والآسيوي إلى وجهات النظر المختلفة، والمقترحات الخاصة التي طُرحت من ممثلي الهيئة العامة، التي تناولت مختلف القضايا والفقرات في النظام الأساسي قبيل موعد المؤتمر الاستثنائي الذي سيعقد اليوم الأحد، قبل المصادقة على نظام الانتخابات الجديد، وإرساله إلى "فيفا"، لاعتماده في انتخابات المكتب التنفيذي الجديد.

وتعد نقطة" ازدواجية المناصب"، هي الجدلية الأكبر في النظام الداخلي الجديد، حيث يرغب أغلب أعضاء الهيئة العامة بعدم اعتماد هذه الفقرة، وهو ما يعارض قوانين الاتحادين الدولي والآسيوي، الذي يؤيد منح الفرص للجميع.

وتنتظر الكرة العراقية، أن يتم التصويت على النظام الداخلي الجديد، وذلك تمهيداً لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد، وإنهاء عمل الهيئة التطبيعية، بينما في حال تم التأجيل بالتصويت على النظام الداخلي، فإنه سيتم تأجيل إقامة الانتخابات لموعد جديد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يوم مصيري للكرة العراقية... اجتماع للتصويت على نظام الانتخابات) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يوم مصيري للكرة العراقية... اجتماع للتصويت على نظام الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).