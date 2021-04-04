المسابقات تحدد مواعيد الجولة 27 بدوري الكرة الممتاز

2021/04/04 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

حددت لجنة المسابقات بإتحاد الكرو، مواعيد الجولة (27) بدوري الكرة الممتاز، والتي تنطلق الخميس المقبل وتختتم السبت.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن "افتتاح الجولة سيكون يوم الخميس المقبل بإقامة اربع مباريات تجمع الحدود والقاسم والسماوة والنفط ونفط ميسان واربيل والنجف والشرطة".

واضافت، "وتستكمل الجولة يوم الجمعة المقبل بأربعة لقاءات يتواجه فيها الميناء والكرخ والكهرباء وزاخو ونفط البصرة وامانة بغداد ونفط الوسط والطلبة، فيما تختتم الجولة السبت المقبل بمباراتين، الاولى تجمع الصناعات والزوراء والثانية القوة الجوية والديوانية".

وبنهاية الجولة 26 مازال الجوية يتصدر فرق الدوري الممتاز بـ (59) نقطة، يليه الشرطة جامعا (49) نقطة والزوراء ثالثا بنقاطه الـ (48)، وبفارق الاهداف عن النجف الرابع.

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