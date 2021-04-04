الكاظمي يصل إلى الإمارات

2021/04/04 | 11:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادوصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد (4 نيسان 2021)، إلى العاصمة الإماراتية ابو ظبي في زيارة رسمية.وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى ابو ظبي في زيارة رسمية".

وغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم، العراق على رأس وفد حكومي، متوجها الى دولة الامارات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن الكاظمي غادر صباح اليوم، ارض الوطن على راس وفد حكومي متوجها الى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

واختتم الكاظمي الاسبوع الماضي زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، حيث عقد هناك برفقة وفد حكومي اجتماعات ولقاءات رسمية، ومع رجال أعمال، وأكد ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة.

ووفقاً للبيان المشترك العراقي- السعودي، فقد تم الاتفاق على مجموعة قرارات، بينها، إنشاء صندوق عراقي سعودي، يقدّر رأس ماله بـ 3 مليارات دولار.

ومن المنتظر أن يبدأ كل من العراق ومصر والأردن، قمة ثلاثية في بغداد، كانت قد تأجلت بسبب حادثة المطار في سوهاج المصرية.



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