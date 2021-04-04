العثور على مضافة لداعش في زور الاصلاح شمال شرق بعقوبة

2021/04/04 | 11:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوة من الحشد الشعبي على مضافة لداعش بعملية تمشيط في زور الاصلاح شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة قتالية في الحشد الشعبي عثرت على مضافة لداعش بعملية تمشيط في زور الاصلاح باطراف جلولاء شمال شرق بعقوبة تحوي على معدات اعلامية والكترونيات وبدلات عسكرية يستخدمها عناصر داعش للتخفي في تنفيذ العمليات الاجرامية ضد المدنيين والقوات الامنية ./انتهى

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