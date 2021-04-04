2021/04/04 | 11:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، العاصمة بغداد متوجها الى الإمارات....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الإمارات) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى الإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).