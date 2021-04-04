هل شاخ بايدن ام النظام الراسمالي هو من شاخ؟ - سامر عساف

2021/04/04 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامر_عساف في صعوده العجل الى الطائرة تعثر مرتين الرئيس بايدن و سقط في الثالثة , بعدها نهض و تابع صعود الدرجات بوتيرة أقل.جو بايدين ذو 79 عاماً كان يصعد الدرجات بسرعة و رشاقة لا تتناسب مع عمره , بل يمكن القول, انه كان في حركته الكثير من اللاوقعية و الادعاء بالصحة, في قفزه للدرجات صاعداً الى طائرىه الخاصة.نستحضر هذه الصورة لمقاربة سياسة بايدن على رأس أمريكا في رؤيتها للنظام الدولي.



من يراقب تحركات و ......





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