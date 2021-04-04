الحزب الشيوعي العراقي ونداءه للقوى الحية إلى الوحدة والنهوض بواجباتها الوطنية - فلاح أمين الرهيمي

2021/04/04 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي الحزب الشيوعي العراقي حزب مخضرم وعريق ويمتلك تجربة ثرية وواسعة في النضال الوطني ومبادراته الكثيرة وتجاربه في التحالفات ووحدة الأحزاب الوطنية والنجاحات والإخفاقات بحيث أصبحت التحالفات الوطنية بين الأحزاب أفرزت إيجابيات كثيرة وكبيرة وآخرها ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام / 1958.



إن الشعب العراقي عاش ظروف معقدة منذ ثلاثة عقود بسبب السياسات الفاشلة التي تقوم على المحاصصة الطائفية والمحسوبية وا ......





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