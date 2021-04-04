اللغة والحقيقة .. تجميل أم تدجيل ؟ - أحمد الخميسي

2021/04/04 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي " القول بأن الحرب قد تكون دفاعا عن السلام يشبه القول بأن ممارسة الجنس قد تكون دفاعا عن العذرية"! لعل هذه العبارة هي أشهر ما قاله جورج كارلين الكاتب والناقد الأمريكي الذي كان يلقي بعض ما يكتبه ممثلا على منصات المسرح.



وفي شريط مرئي قصير يقول جورج كارلين إن اللغة أداة لاخفاء الحقيقة، ويضرب مثالا على ذلك بقوله : " عندنا يطلقون على الفقراء الفائض في الموارد البشرية، لكي يخفوا حقيقة الفقر"، ويقول أيضا : ......





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