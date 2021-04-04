الكاظمي يصل الى الامارات

2021/04/04 | 11:24 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي وصل الى دولة الامارات العربية المتحدة”.وغادر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق من صباح اليوم الأحد، بغداد متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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