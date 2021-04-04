2021/04/04 | 11:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب لعبة كرة القدم..مشاجرة بـ"الكلاشنكوف" جنوب شرقي بغداد

أعلنت شرطة بغداد، الأحد (4 نيسان 2021) فض مشاجرة استخدم خلالها سلاح ناري بسبب لعبة كرة قدم والقبض على المتهمين، جنوب شرقي العاصمة.

وقال إعلام الشرطة، في بيان، إن "صوت إطلاق نار سُمع ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة الوحدة، في قسم شرطة المدائن، (في قضاء المدائن جنوب شرقي بغداد)، التابع الى شرطة بغداد، مشيرا الى التوجه على الفور لمحل الحادث وتطويق المنطقة وتشكيل فريق عمل ميداني بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة.

وأوضح أن الفريق امني تمكن من فض مشاجرة مسلحة وإلقاء القبض على المتهمين، وضبط بحوزة أحدهم بندقية نوع كلاشنكوف، مبينا أن الاخير اعترف صراحة بقيامه إطلاق النار، بسبب لعبة كرة قدم شعبية، ضمن المنطقة.

وأشارت إلى "اصطحاب المتهمين إلى مركز الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية الاصولية كافة بحقهم وفق القانون".

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