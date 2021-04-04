2021/04/04 | 11:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب محافظ الانبار نسعى لحل المشاكل الحدودية مع بغداد ولا يوجد تحرك حكومي لإنشاء محافظة جديدة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/04 | 11:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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