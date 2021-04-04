مقتدى الصدر يكتب عن ’فيض الحرية’: ما أجمل أن يكون الفرد حراً في عبوديته!

2021/04/04 | 11:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، إلى التحرر من ما وصفه بـ "التسافل" وعبودية الأشخاص.

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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس" (4 نيسان 2021)، تحدث فيها عن فيض الحرية إنه "ما أجمل أن يكون الفرد حراً في عبوديته لا في عبوديته للشهواتب..



ولا في عبوديته للأمور المادة كالأصنام والأشخاص والأعراض ولا في عبوديته لنفسه الأمارة بالسوء".

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