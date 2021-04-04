كشّاف برشلونة السابق يتوقع قرار ميسي بشأن مستقبله

2021/04/04 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

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ما زال مستقبل النجم ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، لم يحسم بعد مع اقتراب عقده مع البلوجرانا من نهايته، فيما توقع كشاف النادي الكتالوني السابق أندري كوري القرار الذي سيتخذه الأرجنتيني.

وأبدى كوري، خلال حواره مع "راديو كونتينينتال"، اقتناعه بأن ميسي لن يرحل عن برشلونة قائلًا: "أنا شبه متأكد أن ليو سيبقى في برشلونة، هو سيصبح سعيدًا هناك مجددًا وسيكون هناك فريق جديد يلعب جيدًا، وخلال عام أو اثنين سيصبح رقم واحد مرة جديدة".

وأضاف، أن "بيت ليو هو برشلونة والأرجنتين، ليو يحب الأرجنتين، هو يلعب بكل قوته مع المنتخب القومي، وفي برشلونة كذلك، ما كان يضايقه أنه أراد فريقًا تنافسيًا، والحقيقة هي أن النادي أخبره أنهم سيحققون له رغبته، وأنهم سيفعلون شيئًا وفعلوا شيئًا آخر، وليو كان خارج الصورة".

وتابع كشاف برشلونة السابق: "أعرف تاريخ ميسي مع برشلونة، كانت لديه علاقة جيدة للغاية مع خوان لابورتا والآن عاد الأخير، هناك الكثير من الإيجابيات تحدث في برشلونة".

ورغم توديع برشلونة لبطولة دوري أبطال أوروبا، إلا أنه ما زال يقاتل على الصعيد المحلي، إذ يبتعد عن المتصدر أتلتيكو مدريد بـ 4 نقاط فقط في الدوري الإسباني، كما تأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا حيث من المقرر أن يلتقي بأتلتيك بيلباو في 17 نيسان الجاري.

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