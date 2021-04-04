ملخص بأحداث أمنية شهدتها بغداد صباح اليوم بينها حالة انتحار وحادث سير

2021/04/04 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شهدت العاصمة بغداد، اليوم الأحد (4 نيسان 2021)، العديد من الأحداث الأمنية، أبرزها قيام شخص بإطلاق النار على نفسه، وحالة دهس لمفوض في الشرطة.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شاباً يبلغ من العمر (27 عاما) أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه داخل منزله في حي الأمين بالعاصمة بغداد"، مضيفا أن "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي".

وأفاد مصدر أمني آخر بـ "إصابة موظف في وزارة الصحة بإطلاق النار عليه بسبب خلاف شخصي في مدينة الصدر".

وتعرض "مدني آخر إلى إصابات بليغة بالساق وأخرى في الركبة أثر خلاف عشائري في العاصمة بغداد".

وفي منطقة بغداد الجديدة، جنوب شرقي العاصمة، "تمكنت القوات الامنية من رفع رمانة يدوية هجومية في منطقة الألف دار دون تسجيل خسائر بشرية ومادية تذكر".

وسُجلت حالة وفاة لمفوض في الشرطة المحلية في العاصمة بغداد أثر حادث دهس من قبل عجلة مجهولة في منطقة الكرادة، وتم نقل جثته الى مستشفى الشيخ زايد.

وذكر مصدر أمني لـ (بغداد اليوم)، بان "سائق سيارة نوع (تيوتا / كراون)، توفي صباح اليوم، آثر انقلاب عجلته على الخط السريع في منطقة النهضة وسط العاصمة بغداد"، مضيفا ان "القوات الامنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت جثة السائق الى مستشفى الكندي".

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