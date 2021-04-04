بالصور.. المؤتمر الإستثنائي لعمومية اتحاد القدم بحضور ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي

2021/04/04 | 11:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

يواصل المؤتمر الإستثنائي لعمومية اتحاد الكرة اليوم الاحد ( 4 نيسان 2021) عقد جلسته الثالثة بحضور ممثلي الاتحادين الدولي والآسيوي بكرة القدم في فندق بابل لمناقشة النظام الاساسي لانتخابات المكتب التنفيذي لإتحاد الكرة.

وكانت الجلسة الاولى للمؤتمر قد شهدت يوم الجمعة حضور ممثلي دوري الكرة الممتاز، والثانية امس السبت لفرق الدرجة الاولى والروابط، بينما ستجمع جلسة اليوم جميع اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، بحضور رئيس الهيأة التطبيعية (إياد بنيان)، والعضوين الدكتور أسعد لازم والدكتور رافد عبد الأمير والأمين العام محمد فرحان.

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