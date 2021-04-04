بهدفه بمرمى ارسنال .. صلاح يدخل تاريخ الدوري الانكليزي برقم جديد

2021/04/04 | 11:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / واصل هداف نادي ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، تسجيل الارقام التاريخية في مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وذكر ت شبكة / ESPN / العالمية ان : هدف صلاح مساء امس بمرمى ارسنال في الجولة الـ30 من الدوري الممتاز، تخطى به نجم منتخب فرنسا ونادي أرسنال السابق، تييري هنري، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في أول 150 مباراة في الدوري الممتاز .واضافت ان : صلاح تخطى الغزال الفرنسي هنري تهديفيا، في أول 150 مباراة في الدوري الممتاز ، بعد وصوله إلى 93 هدفا، بينما سجل الهداف الفرنسي السابق، 92 هدفا في أول 150 مباراة بقميص فريق أرسنال.ودخل صلاح بذلك، قائمة / الخمسة المميزين/ في / البريميرليغ/ إذ بات خامس أكثر من يسجل أهدافا في أول 150 ظهور له في المسابقة، بعد كل من النجم الإنجليزي المعتزل، آلان شيرار (211 هدفا)، ومهاجم نادي توتنهام، الدولي الإنكليزي هاري كين (105 أهداف)، ومهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (102 هدف)، وهداف منتخب هولندا ومانشستر يونايتد السابق، رود فان نيستلروي (95 هدفا)./انتهى3

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