2021/04/04 | 11:52 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، رفع المقترحات الخاصة بالدوام في المدارس بعد امتحانات نصف السنة، إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة.وقال الناطق باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح، إن “هناك مجموعة من المقترحات رفعتها وزارة التربية للجنة العليا للصحه والسلامة الوطنية للموافقة بشأن الدوام ما بعد نصف السنة”، مشيراً إلى أن “الدوام قد يكون حضورياً أو الكترونياً”.وأضاف أن “وزارة التربية ستضع بعد مقررات اللجنة العليا الآليات بشأن دوام الفصل الثاني”، لافتاً إلى أن الدوام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقف الوبائي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقترحات من وزارة التربية بشأن دوام طلاب المدارس بعد امتحانات نصف السنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترحات من وزارة التربية بشأن دوام طلاب المدارس بعد امتحانات نصف السنة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترحات من وزارة التربية بشأن دوام طلاب المدارس بعد امتحانات نصف السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).