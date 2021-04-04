الحياة السياسية بين الواقع والمطلوب - عمر شاهين

2021/04/04 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عمر_شاهين عندما يتمكن المواطن من اختيار مجلس النواب باقتراع عام حر ومباشر وسري ومتساوي، دون تدخل السلطة والمال، والتزوير والتلاعب، يكون حقا قد نال حريته السياسية وهي الضمانة لنوال وتعزيز الحريات الأخرى.



وتلك هي اللبنة الأولى للتطور الطبيعي للحياة السياسية لمواطنين أحرار تجمعهم الحرية والمساواة والأخوة الوطنية.



فكم هي صغيرة تلك الانتماءات الفرعية كالعشائرية والجهوية والطائفية...



أمام الوطن.



فهل ذاك ما يح ......





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