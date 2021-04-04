2021/04/04 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف ولد غاندي في ولاية غوجارات الهندية وتزوج في سن 13 عام 1883 ؛ كانت زوجته كاستوربا تبلغ من العمر 14 عامًا ، ولم تكن مبكرة وفقًا لمعايير ولاية غوجارات في ذلك الوقت.



عاش الزوجان الشابان حياة جنسية طبيعية ، حيث كانا يتشاركان السرير في غرفة منفصلة في منزل عائلته ، وسرعان ما أصبحت كاستوربا حاملاً.لم يكن سرا أن المهندس غاندي كان يعيش حياة جنسية غير عادية.



لقد تحدث باستمرار عن الجنس وقدم تعليمات مفصلة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غاندي و النساء العاريات في سريره - نادية خلوف) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غاندي و النساء العاريات في سريره - نادية خلوف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).