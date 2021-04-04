غاندي و النساء العاريات في سريره - نادية خلوف

#نادية_خلوف ولد غاندي في ولاية غوجارات الهندية وتزوج في سن 13 عام 1883 ؛ كانت زوجته كاستوربا تبلغ من العمر 14 عامًا ، ولم تكن مبكرة وفقًا لمعايير ولاية غوجارات في ذلك الوقت.
عاش الزوجان الشابان حياة جنسية طبيعية ، حيث كانا يتشاركان السرير في غرفة منفصلة في منزل عائلته ، وسرعان ما أصبحت كاستوربا حاملاً.لم يكن سرا أن المهندس غاندي كان يعيش حياة جنسية غير عادية.
لقد تحدث باستمرار عن الجنس وقدم تعليمات مفصلة ......
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