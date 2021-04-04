رئيس الوزراء العراقي يصل الإمارات على رأس وفد حكومي

2021/04/04 | 11:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية.وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن مغادرة رئيس الوزراء أرض الوطن على رأس وفد …

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