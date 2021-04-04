2021/04/04 | 11:57 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دراسة: لا توجد آثار جانبية للقاح كورونا على مرضى السرطان

كشفت دراسة علمية أن مرضى السرطان بإمكانهم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل آمن.

وأظهرت الدراسة الإسرائيلية التي أجراها مركز سوراسكي الطبي في تل أبيب، ومستشفى بني زيون في حيفا، أن مرضى السرطان الذين جرى تطعيمهم بلقاح كورونا، من غير المتوقع أن تظهر عليهم أية أعراض جانبية بالغة، بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست”.

ودرس المركز والمستشفى الآثار الجانية لأخذ جرعتين من لقاح فايزر على 134 من مرضى الأورام، خلال الفترة بين 11 يناير/ كانون الثاني، و25 فبراير/ شباط، وقارنا بين هذا العدد وبين مجموعة تحكم من نفس العدد من عمال الرعاية الصحية الذين تلقوا اللقاح في نفس الفترة تقريبا.

ووفقا للدراسة، فإنه لم يعان أي من مرضى السرطان من آثار جانبية شديدة ولم يلاحظ أي آثار جانبية مرتبطة بالمناعة.

وتشابهت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا لدى مرضى السرطان مع تلك التي أبلغ عنها العاملون في الرعاية الصحية وعامة الناس.

يذكر أن دراسات عدة كشفت أن المرضى الذين يخضعون للعلاج، بكافة أنواع الأدوية المضادة للسرطان لديهم احتمالية للموت أكثر بنسبة 40%، جراء فيروس كورونا المستجد، مقارنة بغير المصابين بالسرطان.

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