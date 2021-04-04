تطهير 65% من مناطق اقليم كوردستان من الالغام

2021/04/04 | 12:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان، تطهير 65% من المناطق الملوثة بالالغام في الاقليم، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بخطر الالغام.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاحد تلقى PUKmedia نسخة منه، ان فرقها مستمرة في اعمالها رغم الازمة المالية وفايروس كورونا، مضيفة، انه تم تنظيف 84 مليون و41425 متر مربع من الاراضي الملوثة بالالغام.

واشارات الى انها مستمرة في واجب التوعية من خطر الالغام وانها نشرت مئات الالاف من منشورات التوعية، لذلك من حقنا ان نطلب من حكومة وبرلمان كوردستان المصادقة على المشاريع المقترحية حول امتيازات من يقومون بازالة الالغام في اقليم كوردستان.

PUKmedia جمال سركتي

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