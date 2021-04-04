2021/04/04 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة بغداد/ الرصافة، اليوم الاحد، إضافة 25 منفذاً للتقليح ضد كورونا في جانب الرصافة.وذكرت الدائرة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “حسب توجيهات وزير الصحة والبيئة حسن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح 25 منفذاً أضافياً للتلقيح ضد كورونا في الرصافة المركز الخبري الوطني.

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