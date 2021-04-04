واشنطن : عبدالله الثاني شريك رئيسي للولايات المتحدة ويحظى بدعمنا الكامل

2021/04/04 | 12:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © الديوان الملكي الأردني/اف ب/ارشيف يوسف علان/الملك الاردني مع رئيس اركان الجيش عمان (أ ف ب) – أكّد الجيش الأردني مساء السبت أنّ الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة “طُلب منه التوقّف عن تحرّكات تُوظّف لاستهداف” استقرار الأردن، بعد توقيف أشخاص عدّة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة.وأظهر […]

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