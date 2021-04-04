شرطة دبي تعتقل أكثر من 10 سيدات صورن

2021/04/04 | 12:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت شرطة دبي عدة نساء بتهمة الفجور العام، وذلك عقب انتشار تسجيل مصور على نطاق واسع لنساء عاريات في شرفة منزل بالمدينة.

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