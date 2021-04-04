المرجع السيستاني يحدد أول ايام عيد الفطر

2021/04/04 | 12:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني يتوقع ان يكون يوم الأربعاء الموافق 14 نيسان الحالي أول أيام رمضان المبارك

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