2021/04/04 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأسست شركة مايكروسوفت العملاقة في العام 1975م، كشركة لتسويق معالجات بيسك وأشتهرت شركة مايكروسوفت بهذا المنتج نظراً لجودته وتسابقت باقي الشركات لتزويد السوق بمعالجات بيسك المتوافقة مع معالج بيسك من شركة مايكروسوفت.ونتيجة تكالب الشركات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في مثل هذا اليوم تأسست “مايكروسوفت”..



تعرف على بداياتها؟ المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في مثل هذا اليوم تأسست “مايكروسوفت”.. تعرف على بداياتها؟) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في مثل هذا اليوم تأسست “مايكروسوفت”.. تعرف على بداياتها؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).