الأردن يبدأ بتطعيم مواطنيه بلقاح سبوتنيك V الروسي

2021/04/04 | 12:14 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، بدء استخدام لقاح “سبوتنيك V” المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في تطعيم المواطنين.وقال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الأردنية كامل أبو سل، في تصريحات عبر “راديو هلا” الأردني: “الوزارة بدأت بإعطاء المطعوم الروسي “سبوتنيك V” في اليوم الأحد للمسجلين عبر المنصة”.وأضاف أبو سل “أن وزارة الصحة بدأت بفئة جديدة من الأعمار في العاصمة عمان تقل عن 60 عاما”، موضحا أن “الأشخاص المسجلين على المنصة وأعمارهم تفوق 45 عاما ستصلهم رسائل قريبا لأخذ مطعوم كورونا”.ولفت إلى أن ” دفعة جديدة من مطعوم فايزر تصل إإلى المملكة مساء اليوم […]

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