2021/04/04 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بتكليف العميد احمد عدنان مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك.

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه " تم تكليف العميد احمد عدنان مديراً للاستخبارات ومكافحة إرهاب كركوك خلفا للواء محمد اسماعيل".

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