النفط تعلن كمية الصادرات والايرادات المالية المتحققة لشهر اذار الماضي

2021/04/04 | 12:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت وزارة النفط، الأحد، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي، مشيرة الى تجاوز إيراداتها الـ 5 مليار و700 مليون دولار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (91) مليونا (311) الفا و( 929 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (5) مليار و(782) مليون و (711) الف دولار .

وأشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (88) مليون و(240) الف و (184) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 3) مليونا و( 71) الفا و( 745 ) برميلا".

وبينت الوزارة أن "معدل الصادرات اليومية بلغ (2) مليون و(945) الف برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد ( 63.329 ) دولاراً".

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