الرشيد يلغي شرطاً يعرقل الحصول على سلفه في المرة الثانية

2021/04/04 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرشيد الغاء شرط مرور سنة للتقديم على السلف بعد سداد السلفة السابقة

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان الشرط الذي كان معمول به سابقا لا يتيح للمستفيد الذي قام بتسديد السلفة المستلمة في وقت سابق للتقديم الا بعد مرور سنة على السداد

علما ان المصرف وفي وقت سابق استأنف المنح لمنتسبي الدفاع والداخلية وسيكمل تهجير البيانات بالنسبة للمتقاعدين والموظفين لاجل شمولهم بالتقديم الالكتروني

يتبع.



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