إمساكية شهر رمضان لجميع المحافظات من مكتب المرجع السيستاني

2021/04/04 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأحد (04 نيسان 2021)، إمساكية شهر رمضان المبارك.

وحصلت (بغداد اليوم)، على "نسخة من إمساكية شهر رمضان المبارك والتي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 نيسان، بحسب توقعات مكتب المرجع السيستاني".

وتوقع مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، في وقت سابق اليوم الأحد (04 نيسان 2021)، أن يكون يوم الأربعاء المقبل، الموافق 14 نيسان، أول أيام شهر رمضان.

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