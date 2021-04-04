مساعد الخارجية الايرانية: ليس لدينا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشان الاتفاق النووي

2021/04/04 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي انه ليس لايران اي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة بشان الاتفاق النووي و محادثاتنا تجری مع مجموعة 4 + 1 في فيينا ".وقال عراقجي "لن نجري أي محادثات مباشرة أو غير مباشرة مع الأمريكيين في فيينا" وسنتفاوض مع اللجنة المشتركة ودول 4 + 1 وسنعلن طلبنا وشرطنا لعودتهم إلى الاتفاق النووي موكدا على ضرورة التزام الولايات المتحدة أولاً بجميع تعهداتها ورفع جميع العقوبات التي فرضتها على ايران".وقال عراقجي "ان محادثاتنا مع مجموعة 4 + 1 في فيينا هي مجرد محادثات تقنية حول العقوبات التي يجب رفعها والإجراء الذي يتعين على إيران اتخاذه وكذالك ما يتعين على الأمريكيين القيام به أولاً".و لفت الى انه لیس لدى ايران اي مشروع خطوة خطوة او اقتراح بهذا الشأن , مضيفا يجب على الولايات المتحدة ان ترفع جميع العقوبات التي فرضت على ايران بعد رحيل ترامب وتمت اعادة فرضها من جديد أو تغيرت التسمية ثم سنختبر ونعود إلى التزاماتنا".وبحسب الاعلام الايراني ان الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي عقد عبر الإنترنت يوم الجمعة الماضي بحضور ممثلين عن إيران ومجموعة 4 + 1 ، ومن المقرر عقد هذه المحادثات في فيينا بعد يومين"./انتهى2

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