 النزاهة : الحـكـم على منتحل صفـة رئيس جهاز رقابي وشخص اخر بالحبس الشديد

2021/04/04 | 12:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد لمُنتحل صفة رئيس أحد الأجهزة الرقابيَّة، وأحد أفراد عصابته.وذكرت في بيان ان : محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية اصدرت قرار حكمٍ بالدعوى الجزائيَّة الخاصَّة بمُتَّهمٍ انتحل صفة رئيس أحد الأجهزة الرقابيَّة؛ لابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في المحافظة، مُؤكِّدةً أنَّ الحكم قضى بالحبس الشديد مُدَّة خمس سنواتٍ وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات.واضافت ان : المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة، فيما تضمَّن قرار الحكم أيضاً الحبس لمدةِ سنة وستة أشهرٍ بحق أحد أعضاء العصابة.وتابعت الهيئة ان : أفراد العصابة التي كان يديرها المدان وقعوا في كمينٍ مُحكَمٍ نصبته فرق الهيئة، فضبطتهم مُتلبِّسين بالجرم المشهود، لافتةً أنهم أقدموا على ابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ بمبالغ تصل إلى (50) ألف دولار مقابل وعود بإغلاق ملفات فسادٍ مزعومةٍ يدَّعون امتلاكها؛ الأمر الذي قاد إلى إلقاء القبض على المدان بموجب أمرٍ قضائيٍّ في أحد أحياء العاصمة بغداد.وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر تشرين الثاني الماضي عن تتبُّع وضبط أفراد عصابة تنتحل صفة (جهة رقابية) لابتزاز مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في كركوك./انتهى3

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