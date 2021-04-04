المجتمعات العمرانية: استكمال إجراءات التعاقد لحاجزي وحدات الحصة العينية بـ4 مدن

2021/04/04 | 12:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة- مباشر: أعلن محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن استكمال إجراءات التعاقد واستلام الوحدات السكنية لحاجزي الحصة العينية المملوكة للهيئة بـ4 مدن جديدة، والتي تم تخصيصها عن طريق الحجز …

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