2021/04/04 | 12:29 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 أبريل 2021 | 12:20 مساءً

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ديالى تعلن انتهاء المرحلة الاولى من تاهيل “ابار الحدود” وتؤكد: ستدعم 50 الف نسمة

اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن انتهاء المرحلة الاولى من مشروع تاهيل ابار الحدود شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قزانية(98كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي ،ان” الجهد الفني والهندسي لوزارة الموارد المائية انتهى من تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع تاهيل ابار الحدود بشكل عاجل والتي تتضمن 13 بئر 9 منها في مندلي و4 في قزانية بااعماق تصل الى 70م لافتا الى ان المرحلة تتضمن فحص شامل للابار وتحديد احتياجاتها وتسجيل كل النواقص من اجل بدء المرحلة الثانية من التاهيل والتي ستنطلق الثلاثاء القادم”.

واضاف الخزاعي،ان” الابار في حالة تشغيلها وضخ المياه في انابيب مؤحدة ممتدة الى محطات الاسالة المركزية ستشكل عامل مهم في دعم تامين المياه لاكثر من 50 الف نسمة يمثلون سكنة مركزي ناحيتي مندلي وقزانيةوهما اكبر مدن الحدود شرق العراق”.

واشار الى ان” مشروع تاهيل الابار وحفر اخرى يمثل حل مهم لتفادي ازمة جفاف تلوح بالافق قد تؤدي الى كارثة انسانية مؤكدا بان كوادر وزارة الموارد المائية تعمل بشكل عاجل للانتهاء من ملف حفر الابار قبل حلول الصيف القادم”.

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