النزاهة تكشـف تفاصيل الحـكـم على منتحل صفـة رئيس جهاز رقابي

2021/04/04 | 12:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على مدير عصابة لابتزاز مؤسسات حكومية، وأحد أفراد عصابته في كركوك.وقالت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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