مقترحات جديدة حول دوام طلاب المدارس بعد امتحانات نصف السنة

2021/04/04 | 12:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهنت الوزارة القرار بالموقف الوبائي في البلاد

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، الأحد، رفع مقترحات حول بالدوام في المدارس بعد امتحانات نصف السنة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية حيدر فاروق، 4 نيسان/أبريل، إنّ "هناك مجموعة من المقترحات رفعتها وزارة التربية للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية للموافقة بشأن الدوام ما بعد نصف السنة"، مبينًا أنّ "الدوام قد يكون حضوريًا أو إلكترونيًا".

وأضاف فاروق، أنّ "وزارة التربية ستضع بعد مقررات اللجنة العليا الآليات بشأن دوام الفصل الثاني"، موضحًا أأنّ "الدوام يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموقف الوبائي".

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