بالاجماع.. عمومية اتحاد الكرة تصوت على النظام الاساسي

2021/04/04 | 12:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار صوتت الهيأة العامة في اتحاد الكرة العراقي على النظام الاساسي لعام 2020- 2021 خلال المؤتمر الاستثنائي للجمعية العمومية بحضور ممثلي الاتحادين الدولي والاسيوي.

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