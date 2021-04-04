مصرف الرشيد يقرر الغاء شرط مرور سنة للتقديم على السلف بعد سداد السلفة السابقة

2021/04/04 | 12:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد الغاء شرط مرور سنة للتقديم على السلف بعد سداد السلفة السابقة

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “الشرط الذي كان معمول به سابقا لا يتيح للمستفيد الذي قام بتسديد السلفة المستلمة في وقت سابق للتقديم الا بعد مرور سنة على السداد”.

يذكر ان المصرف وفي وقت سابق استأنف المنح لمنتسبي الدفاع والداخلية وسيكمل تهجير البيانات بالنسبة للمتقاعدين والموظفين لاجل شمولهم بالتقديم الالكتروني.

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