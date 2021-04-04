2021/04/04 | 12:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، إلغاء شرط مرور سنة للتقديم على السلف بعد سداد السلفة السابقة.وقال المصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الشرط الذي كان معمول به سابقا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يلغي شرطاً يعرقل التقديم على السلف المركز الخبري الوطني.

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