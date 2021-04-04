مصرف الرشيد يلغي “شرطًا هامًا” بشأن منح السلف

2021/04/04 | 12:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، عن قرارات جديدة بشأن التقديم على السلف.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه “تقرر الغاء شرط مرور سنة للتقديم على السلف بعد سداد السلفة السابقة”، مبينا ان “الشرط الذي كان معمول به سابقا لا يتيح للمستفيد الذي قام بتسديد السلفة المستلمة في وقت سابق للتقديم الا بعد مرور سنة على السداد”.

وأضاف، ان “المصرف وفي وقت سابق استأنف المنح لمنتسبي الدفاع والداخلية وسيكمل تهجير البيانات بالنسبة للمتقاعدين والموظفين لاجل شمولهم بالتقديم الالكتروني”.

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