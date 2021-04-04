رئيس مجلس النواب الأردني يصدر خطاباً حول ’محاولة الانقلاب’

2021/04/04 | 12:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق رئيس مجلس النواب الأردني عبد المنعم العودات، بشأن محالو الانقلاب ’الفاشل’ التي حصلت في المملكة الأردنية يوم أمس.

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وقال العودات في خطاب نقلته وسائل إعلام أردنية وتابعه "ناس"، (4 نيسان 2021)، "الأردن حسم أمس أي مساس بأمنه واستقراره، والأردن عصي على المكائد والفتن".

وتابع، "المملكة الأردنية وملكها خط أحمر".

من جانبه قال رئيس مجلس الأعيان الأردني، "نناشد الشعب الأردني عدم الالتفات للإشاعات والأكاذيب".

وتابع، "نؤكد وقوفنا خلف الملك عبدالله الثاني من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره".

وأعلن مصدر حكومي أردني، في وقت سابق، بأن الجهات المعنية ستصدر بيانا توضيحيا بما جرى أمس السبت خلال ساعتين من الآن.

وبحسب ما نقلته قناة "المملكة" الرسمية في الأردن عن المصدر قوله إن "الجهة المعنية بالأمر ستصدر البيان، بعد ساعتين من الآن"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وأكّد الجيش الأردني مساء السبت أنّ الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة "طُلب منه التوقّف عن تحرّكات تُوظّف لاستهداف" استقرار الأردن، بعد توقيف أشخاص عدّة بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصيّة قريبة من العائلة المالكة".

وأعلن مصدر أمني أردني مساء السبت، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنيّة، أنّه "بعد متابعة أمنيّة حثيثة، تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنيّة".

وأضاف المصدر أنّ "التحقيق في الموضوع جارٍ"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن الأمير حمزة، السبت، أنه وضع تحت الإقامة الجبرية وأن السلطات اعتقلت حرسه الخاص.

وقال الأمير الأردني في مقطع فيديو إنه تلقى زيارة من رئيس هيئة الأركان في الجيش الأردني، أبلغه فيها بعدم السماح له بالخروج والتواصل مع الناس أو الالتقاء بهم.

نفى مصدر أردني رسمي اعتقال الأمير حمزة أو وضعه تحت قيد الإقامة الجبرية بعد حملة اعتقالات شملت مسؤولين بارزين السبت.

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