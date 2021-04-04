المرجع السيستاني يصدر إمساكيات شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ (2021 م).

2021/04/04 | 12:49 - المصدر: وكالة نون

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العظمى السيد علي الحسيني السيستاني،

دام ظله، الأحد، إمساكية شهر رمضان لعام

1442 هـ 2021 م

وتوقع مكتب السيد السيستاني ان يكون

يوم 14 نيسان القادم هو أول أيام شهر

رمض

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