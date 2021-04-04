مصرف الرشيد يلغي شرط مرور سنة للتقديم على سلف جديدة

2021/04/04 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلن مصرف الرشيد، الاحد، الغاء شرط مرور سنة للتقديم على السلف بعد سداد السلفة السابقة.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، ان "الشرط الذي كان معمولا به سابقا لا يتيح للمستفيد الذي قام بتسديد السلفة المستلمة في وقت سابق للتقديم الا بعد مرور سنة على السداد".

واضاف ان "المصرف استأنف وفي وقت سابق المنح لمنتسبي الدفاع والداخلية وسيكمل تهجير البيانات بالنسبة للمتقاعدين والموظفين لاجل شمولهم بالتقديم الالكتروني".

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