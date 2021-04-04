2021/04/04 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت منظمة "داري"، تقديم خدماتها الصحية لـ (103961) مواطنا خلال شهر آذار 2021، شملت الرعاية الصحية الأولية، الصحة النفسية والعلاج الطبيعي، الصحة النسائية والتوليد، اللقاحات، التغذية، فيما نفذت (15405) جلسات توعية بلغ عدد المستفيدين منها (30555) مواطنا.

وذكرت المنظمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "إجمالي المستفيدين من خدمات داري في محافظة الأنبار بلغ (39661) مواطنا توزعوا على مراكزها وعيادتها الممولة من WHO على نحو: مركز داري 1- بزيبز (3023) مواطنا، مركز داري- 2 عامرية الفلوجة (890) مواطنا، مركز داري- 8 - حي البكر (4038) مواطنا، مركز طوارئ وإسعاف فوري الرمانة (4574) مواطناً، العيادات المتنقلة (11808) مواطنين.

وأشارت إلى أن "عيادات داري للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في الأنبار والممولة من UNFPA فقد قدمت خدماتها على نحو: صالة ولادة الكرمة (890) مواطنة أجريت لـ ( 89) منهن عملية ولادة طبيعية، صالة ولادة الرمانة (2058 ) مواطنات أجريت لـ (38) منهن عملية ولادة طبيعية، عيادة الصقلاوية ( 1678) مواطنة".

وأوضحت، أن "صالة ولادة حي البكر ــ هيت الممولة منWHO قدمت خدماتها لـ (2607) مواطنة من بينهن (64) أجريت لهن عملية ولادة طبيعية، بينما قدم مشروع داري للخدمات النسائية والتوعية والتوليد الممول من CARE خدماته لـ (8095) مواطنة حيث قدم مركز صحي الوحدة خدماته لـ (1826) مواطناً، ومركز صحي الشهداء (2413 ) مواطنا، وصالة ولادة الخالدية (1368) مواطنا أجريت ل(40 ) عملية ولادة طبيعية".

ولفتت إلى أن "إجمالي المستفيدين من خدمات داري في نينوى بلغ (61511) مواطناً توزعوا عبر مراكزها وعياداتها الممولة من WHO على نحو: مركز داري5 القوسيات ( 2396) مواطنا، مركز داري6 الجدعة (2582) مواطنا، مركز داري7 جبل سنجار (3233) مواطنا، مركز داري10 السنوني (9633) مواطناً، مجمع طوارئ وصالة ولادة تل مرك (4099 )مواطنا، مركز ابن سينا للصحة النفسية والتأهيل البدني (1251) مواطنا، فيما قدمت مراكز داري الممولة UNOCHA-IHFخدماتها على نحو : مركز داري11 حتارة (1235) ، مركز داري 12دوغات ( 953 )، عيادات داري المتنقلةWHO ( 21261) مواطنين، عيادات داري المتنقلة OCHA (10201) مواطنين".وأشارت إلى أن "عيادات داري للصحة الإنجابية وصالات ولاداتها في نينوى الممولة من UNFPA، فقد قدمت خدماتها على نحو: عيادة العوينات (1265) مواطنات، عيادة وانه ــ تلكيف (1022) مواطنة، عيادة القيروان (512) مواطنة، صالة ولادة حمام العليل (2768) مواطنة، أجريت لـ (41) منهن ولادة طبيعية".

وفي محافظة صلاح الدين بلغ إجمالي المستفيدات من خدمات عيادات داري للصحة الإنجابية الممولة من UNFPA بلغ (2789) مواطنة، توزعن على نحو: عيادة الصينية (1437 ) مواطنة، عيادة الزوية (1352 ) مواطنة، كما أجرت مراكز وعيادات "داري" في الانبار ونينوى وصلاح الدين (15405) جلسة تثقيف صحي بما في ذلك التوعية من كورونا ، اذ بلغ إجمالي المستفيدين منها (30555) مواطنا توزعوا على نحو: الانبار (21442) مواطنا، نبنوى (5586 ) مواطنا، وصلاح الدين (2128 ) مواطنا، بحسب ما جاء في بيان المنظمة.

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