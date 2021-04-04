تطهير 65% من مناطق اقليم كردستان من الالغام

2021/04/04 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كردستان، تطهير 65% من المناطق الملوثة بالالغام في الاقليم، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بخطر الالغام.وقالت المؤسسة في بيان اليوم بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني، ان فرقها مستمرة في اعمالها رغم الازمة المالية وفايروس كورونا، مضيفة، انه تم تنظيف 84 مليونا و41425 مترا مربعا من الاراضي الملوثة بالالغام ".واشارات الى انها مستمرة في واجب التوعية من خطر الالغام وانها نشرت مئات الالاف من منشورات التوعية،مضيفة مطالبة حكومة وبرلمان كردستان بالمصادقة على المشاريع المقترحة حول امتيازات من يقومون بازالة الالغام في الاقليم "./انتهى2

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