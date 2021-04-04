العثور على جثة تعود لشاب من ضحايا العبارة في مدينة الموصل

2021/04/04 | 12:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ عثرت النجدة النهرية على جثة تعود لشاب من ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"الجثة سلمت للطب العدلي بالموصل ./انتهى

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